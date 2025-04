Il danese Holger Rune è il primo finalista del torneo Atp 500 di Barcellona. Il n.13 al mondo ha sconfitto in due set il russo Karen Khachanov (n.27), col punteggio di 6-3, 6-2. Il suo avversario per il titolo sarà uno tra Carlos Alcaraz, n.2 al mondo e favorito del torneo, e il francese Arthur Fils, in campo più tardi.