Nuoto: Settecolli; a Miressi i 100 sl,'Ora penso tanto a Parigi'

Alessandro Miressi vince i 100sl al Settecolli in 48.08, registrando anche il miglior tempo della manifestazione. Si mette alle spalle l'inglese Matthew Richards (48.05) e il brasiliano Guilherme Carib Santos (48.80). "Oggi volevo fare sotto il 48 ma sono contento lo stesso non avendolo preparato - ha detto Miressi -. La gara non dovevo farla qui ma tra un mesetto a Parigi. Ora ci penso tanto ai Giochi perché ci sono tanti avversari che vanno forte e io ci metterò tutto me stesso". Nei 100sl donne, invece, primeggia la detentrice del record mondiale, Sarah Sjostrom che chiude in 52.57 (record dei campionati). Le tre italiane, invece, finiscono fuori dal podio con il quinto posto di Sofia Morini che nuota in 53.92 (diventando la seconda italiana nella storia a scendere sotto i 54 secondi). Sesta Chiara Tarantino (54.60) e ottava Emma Virginia Menicucci (54.77). Nei 400 misti individuali spicca il secondo posto di Sara Francesco con 4:38.77, mentre al maschile i due azzurri in gara chiudono fuori dal podio con il quinto posto di Pier Andrea Matteazzi (4:16.18) e l'ottavo di Simone Spediacci (4:20.25).