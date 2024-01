Odermatt vince a Adelboden, De Aliprandini 8°

Lo svizzero Marco Odermatt ha vinto, in 1.54.06, anche lo slalom gigante di Adelboden, affrontando nella nebbia il tracciato più difficile e spettacolare del mondo, con i suoi tanti dossi ed il muro finale. A 26 anni, per lui si tratta del 29° successo in carriera e del quarto stagionale, che lo portano sempre più vicino alla conquista della sua terza coppa del mondo consecutiva. Al secondo posto si è classificato il norvegese Aleksander Kilde, in 1.55.32, seguito dal croato Filip Zubcic, in 1.55.83. Il miglior azzurro, con una squadra che ha finalmente dato segni di ripresa dopo un deludente avvio di stagione, è stato il trentino Luca De Aliprandini, autore di una bella prima manche con il sesto tempo, che ha chiuso al 8° posto in 1.56.18. Alex Vinatzer si è classificato 11° in 1.56.37, seguito da Giovanni Borsotti, 22° in 1.52.27, ed Hannes Zingerle, 29° in 1.58.43. Domani ad Adelboden si disputerà lo slalom speciale, disciplina preferita di Alex Vinatzer, che si è allenato moltissimo e punta ad un buon risultato.