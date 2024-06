Open d'Italia, buon avvio degli azzurri a Cervia

E' iniziato a Cervia l'Open d'Italia di golf. Il torneo, inserito nel calendario del DP World Tour e arrivato quest'anno all'81/a edizione, torna a giocarsi in Emilia-Romagna 31 anni dopo l'ultima volta. Già in campo alcuni big azzurri come Matteo Manassero. Partito dalla buca 10 dell'Adriatic Golf Club (par 71), ha realizzato il suo primo birdie di giornata alla 14. Ottimo inizio per Andrea Pavan, reduce dal quarto posto in Olanda nel KLM Open, e per Francesco Laporta. Entrambi, nel recente passato, si sono distinti come migliori italiani nell'Open nazionale. Buon avvio pure per Edoardo Molinari.