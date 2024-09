Pallavolo: Fabris 'movimento cresce, adesso raccogliamo frutti'

"Questa con Roma è una consuetudine che ho sempre considerato importante. Siamo nella capitale, una vetrina unica e ricordo il presidente Mattarella che ci ha omaggiato della sua presenza in passato. E' importante per noi essere qui, se oggi Roma Volley è tornata in A1 è stato anche per la spinta della città. Siamo cresciuti ma il meglio sta arrivando adesso, grazie a queste squadre e ai club. Adesso dobbiamo raccogliere i frutti e sappiamo di avere alle spalle un movimento forte". Lo ha detto Mauro Fabris, presidente della Lega Pallavolo Serie A femminile, durante la presentazione della Supercoppa Fineco di pallavolo, in Campidoglio. L'appuntamento è per domani alle 18 al palazzo dello Sport dell'Eur, si sfidano Conegliano e Vero Volley. Una manifestazione che richiamerà un grande pubblico, "una sfida. Sarà un evento importante, con tutti i biglietti venduti, e credo che riempire un palazzetto fa parte della nostra filosofia per far si che sia uno spettacolo", sottolinea Giovanni Carnevali, ad di Master Group Sport mentre Alessandro Onorato, assessore allo sport di Roma Capitale, ammette come "a Roma, finalmente, ci sono tantissimi grandi eventi. L'oro olimpico è stato importante per tutto il mondo sportivo. Siamo contenti che Roma non sia più la città dei no ai grandi eventi, che sono utili anche allo sport di base". Infine un pensiero anche da Luciano Cecchi, vicepresidente Fipav, che sottolinea come "dall'11 di agosto il mondo della pallavolo è in fibrillazione. Ci auguriamo sia un campionato di altissimo livello, e speriamo che si possano avere impianti idonei alla pallavolo perché se si riempiono in pochi giorni 10.000 posti come a qui a Roma vuol dire che servono impianti".