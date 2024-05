Pallavolo: Manfredi, l'Italia non può mancare alle Olimpiadi

"Dobbiamo avere consapevolezza di essere l'Italia, non possiamo mancare i Giochi di Parigi". A dirlo è Giuseppe Manfredi, presidente federale della pallavolo, durante la presentazione della nuova maglia e della stagione delle Nazionali italiane di pallavolo. Manfredi, facendo riferimento alla Nations League e alla conquista dei punti necessari per qualificarsi a Parigi 2024. Manfredi alza l'asticella delle ambizioni davanti ai commissari tecnici delle due nazionali, Julio Velasco e Ferdinando De Giorgi, in mattinata a Palazzo Lombardia. "Abbiamo l'obbligo di vincere le Olimpiadi e tutto quello che c'è da vincere", ammicca Manfredi rivolto ai ct. "I nostri tecnici sono i migliori - aggiunge -, quest'anno abbiamo assistito a due campionati di altissimo livello e ringrazio i club perché stanno facendo investimenti molti importanti. Come consiglio, siamo abbastanza fiduciosi di tutto ciò che avverrà. Dopo la vittoria degli Europei abbiamo migliorato i numeri con oltre 60mila tesserati in più: il traino delle nostre nazionali è decisivo per il movimento. Dopo il calcio, tra gli sport di squadra ci siamo noi: come risultati e numeri".