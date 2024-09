Paraciclismo: Mazzone e Cornegliani campioni del mondo a Zurigo

L'Italia del paraciclismo ancora protagonista nella quarta giornata di gare ai mondiali di Zurigo. Dopo l'argento inaugurale nel Team Relay, la nazionale guidata dal ct Pierpaolo Addesi ha raccolto sei medaglie nelle prove a cronometro per handbike e tricicli: due titoli mondiali, tre argenti e un bronzo. A salire sul gradino più alto del podio sono stati Luca Mazzone (MH2), portabandiera dell'Italia alle Paralimpiadi di Parigi, e Fabrizio Cornegliani (MH1). Mazzone, veterano del gruppo azzurro, ha raccolto il suo 19esimo titolo mondiale e si lascia cadere qualche lacrima: "Non pensavo di indossare più questa maglia. Il tempo passa e sinceramente non credevo che mi sarebbe ricapitato. Avevo preparato la stagione in previsione delle Paralimpiadi di Parigi, ma il lavoro di questi mesi ha pagato". Cornegliani, già medaglia d'oro a Parigi, oggi ha aggiunto un altro capitolo alla sua straordinaria carriera, conquistando il suo quinto titolo mondiale a cronometro. Le tre medaglie d'argento sono finite al collo di Giorgio Farroni (T1), Roberta Amadeo (WH2) e Luisa Pasini (WH1). A conquistare il bronzo è stata infine Ana Maria Vitelaru, che ha raggiunto questo traguardo con la handbike donatale da Alex Zanardi.