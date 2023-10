Parigi 2024: Francia farà 'tutto il possibile' per avere Mbappé

Kylian Mbappé, fuoriclasse del Paris SG, ha più volte espresso il desiderio di prendere parte all'Olimpiade che, il prossimo anno, si svolgerà nella sua città. Ma sarà possibile? A nove mesi dalla cerimonia di apertura (26 luglio), la domanda è stata fatta, in un'intervista sull'edizione cartacea e su quella online di 'Le Parisien', a Philippe Diallo, presidente della Federcalcio francese (FFF). "È nostro dovere fare tutto il possibile per avere i migliori giocatori", la risposta di Diallo. Il torneo di calcio maschile dei Giochi è in programma dal 24 luglio al 10 agosto, ma non fa parte del calendario Fifa, quindi i club non hanno l'obbligo di concedere i loro giocatori. Ma va anche ricordato che l'accordo che Mbappé ha con il Psg è in scadenza il 30 giugno, ma sia che lo rinnovi sia che scelga di andare al Real Madrid come dicono in molti, il fuoriclasse francese avrebbe intenzione di far inserire una clausola che gli permetta di partecipare all'Olimpiade di Parigi, che giocherebbe dopo aver preso parte con la sua nazionale maggiore agli Europei in Germania (che finiranno il 14 luglio). "I presidenti dei club sanno che devono partecipare a una missione di interesse generale per sostenere la nostra squadra nazionale - il commento di Diallo - e garantire che ottenga almeno una medaglia. Ci hanno dato piena disponibilità", ha detto Diallo. Nel caso dovesse essere convocato dal ct dell'Olimpica Thierry Henry, Mbappé occuperebbe uno dei tre posti in rosa riservati ai giocatori di età superiore ai 23 anni.