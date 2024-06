Parigi 2024: Ginnastica, Biles per la nona volta campionessa Usa

La superstar della ginnastica artistica Simone Biles si conferma la campionessa da battere a Parigi 2024: la 27enne statunitense ha vinto per la nona volta il concorso generale dei Campionati Usa a Fort Worth (Texas). Tornata alle competizioni nel 2023, dopo un lungo stop, la Biles è apparsa in uno straordinario stato di forma. Nel primo giorno della competizione ha superato un nuovo record: prima donna a superare il punteggio di 60, ottenendo uno straordinario 60.450. In nottata per la seconda giornata di competizioni ha ottenuto 59.300. "Oggi l'obiettivo era semplicemente quello di sentirmi a mio agio e sicura, per poi presentarmi alle selezioni e fare questo nuovo passo verso Parigi", ha detto Biles alla Nbc dopo la competizione. Per qualificarsi alle Olimpiadi, la quadrupla campionessa olimpica dovrà passare attraverso i "trials" dal 27 al 30 giugno a Minneapolis. "Non potrei essere più orgogliosa di come sto gareggiando in questo periodo dell'anno, costruendo la mia fiducia a poco a poco e presentandomi al pubblico per avere successo in ciò che faccio all'allenamento", ha aggiunto. Biles è tornata a gareggiare nell'agosto 2023 dopo due anni di interruzione, a seguito del suo crollo ai Giochi di Tokyo dove aveva abbandonato diverse prove nel 2021, in preda a "twisties" (perdita di punti di riferimento nello spazio). Domenica ha commesso alcuni errori in mezzo a acrobazie di grande classe, tra cui il salto che porta il suo nome. La campionessa olimpica in carica, la connazionale Suni Lee, ha conquistato un incoraggiante quarto posto: la Lee è tornata dopo aver superato una grave malattia renale che ha quasi interrotto la sua carriera.