Parigi 2024: Jacobs, "dopo Europeo così a Giochi con più voglia"

"Olimpiadi? Un europeo così ti porta ad andare lì con ancora più voglia di portare a casa risultati. L'atletica c'è e continueremo a fare bene". Così Marcell Jacobs, dopo l'oro della staffetta 4x100, ai microfoni della Rai carica tutta la nazionale dell'atletica italiana in vista della prossima Olimpiade di Parigi. Parlando dell'oro agli Europei, invece, l'azzurro ammette che "siamo entrati in pista carichi, volevamo la vittoria e ce la siamo presa. Abbiamo dato il 100%. Il vento è cambiato, lo si legge negli occhi di tutti che scendono per portare a casa il miglior risultato", conclude.