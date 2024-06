Parigi 2024: Malagó e azzurri al Quirinale per consegna bandiera

É arrivato al Quirinale il presidente del Coni, Giovanni Malagó, per l'incontro con il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, che consegnerà il tricolore ai portabandiera azzurri in vista dei Giochi di Parigi '24. Il via della cerimonia è previsto per le 11, con gli atleti olimpici e paralimpici, arrivati già alle 9.45 al Quirinale. La bandiera sarà consegnata dal Capo dello Stato agli alfieri azzurri, Gianmarco Tamberi e Arianna Errigo, ufficialmente designati quali per l'Italia Team per le Olimpiadi di Parigi 2024, e agli atleti Luca Mazzone e Ambra Sabatini, quali portabandiera dell'Italia alle Paralimpiadi di Parigi 2024. Tra i presenti anche il ministro per lo sport e per i giovani, Andrea Abodi.