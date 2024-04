Parigi 2024: piano B cerimonia, al Trocadero o allo stadio

Una cerimonia di apertura "limitata al Trocadéro" oppure "riportata all'interno dello Stade de France": questi "i piani B e C" nel caso di "minacce" eccessive per la sfilata sulla Senna di barconi con gli atleti e le delegazioni prevista per il 26 luglio. Ad annunciare per la prima volta le alternative a quella che sarebbe "una prima mondiale" - una cerimonia olimpica fuori da uno stadio - è stato il presidente Emmanuel Macron, intervistato da RMC Sport e BFM TV a 100 giorni dall'inizio di Parigi 2024.