Parigi 2024: sorteggio pallavolo, gli azzurri nella Pool B

Si è tenuto oggi a Lodz, sede delle Finals di Nations League, il sorteggio per la composizione dei gironi del volley maschile per i Giochi Olimpici di Parigi 2024 in programma, dal 27 luglio all'11 agosto. L'Italia è stata inserita nella Pool B insieme ai campioni d'Europa della Polonia, al Brasile e all'Egitto. Nella Pool A insieme alla Francia padrona di casa, testa di serie numero uno, la Slovenia, il Canada e la Serbia mentre nella Pool C Giappone USA, Argentina e Germania. I gironi del volley maschile a Parigi 2024 Pool A: Francia, Slovenia, Canada, Serbia. Pool B: Polonia, Italia, Brasile, Egitto. Pool C: Giappone, USA, Argentina, Germania. Il ct azzurro Ferdinando De Giorgi ha diramato la lista dei 25 convocabili per i Giochi. Saranno in 13 (12+1 riserva) a prender parte alla rassegna a cinque cerchi. Palleggiatori: Paolo Porro, Marco Falaschi, Simone Giannelli, Riccardo Sbertoli. Schiacciatori: Francesco Recine, Alessandro Michieletto, Mattia Bottolo, Daniele Lavia, Tommaso Rinaldi, Davide Gardini, Luca Porro. Centrali: Giovanni Sanguinetti, Lorenzo Cortesia, Gianluca Galassi, Simone Anzani, Roberto Russo, Edoardo Caneschi, Leandro Mosca. Opposti: Yuri Romanò, Fabrizio Gironi, Alessandro Bovolenta. Liberi: Fabio Balaso, Marco Gaggini, Damiano Catania, Gabriele Laurenzano.