Parigi '24: Bach, domani Cio discute sul tema degli atleti russi

"Domani e dopodomani nel comitato esecutivo parleremo del tema degli atleti russi. Dobbiamo prendere diverse decisioni sulla partecipazione o no a titolo individuale alle cerimonie, e sulla struttura che sarà incaricata del controllo": lo ha detto, in un'intervista pubblicata oggi da Le Monde, il presidente del Cio, il Comitato Olimpico Internazionale, Thomas Bach. I rapporti fra il Cio e Mosca sono inesistenti: "non abbiamo scambi di vedute con il Comitato olimpico russo, sono stati sospesi", rivelando che anche con il Cremlino "non ci sono più rapporti da anni". "L'aggressività del governo russo nei confronti del Cio, dei Giochi e contro di me aumenta ogni giorno", aggiunge Bach.