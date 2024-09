Parigi: Arco; Italia d'oro nel mixed team ricurvo

Medaglia d'oro per l'Italia nel tiro con l'arco. A conquistarla il mixed team ricurvo azzurro composto da Elisabetta Mijno e Stefano Travisani che in finale hanno battuto la Turchia 6-2. La stessa coppia che tre anni fa conquistò l'argento a Tokyo, sale sul gradino più alto del podio, grazie al successo in finale contro la Turchia. È la terza medaglia ai Giochi per l'arco azzurro, dopo il bronzo nel mixed team di Daila Dameno e Paolo Tonon, e il bronzo di Mijno nell'individuale dell'arco ricurvo.