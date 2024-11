Parigi-Bercy: Rune in semifinale contro Zverev

Sarà il norvegese Holger Rune ad affrontare il tedesco Alexander Zverev in una delle semifinali del torneo di Parigi-Bercy. Il n.13 al mondo si è imposto in tre set sull'australiano Alex De Minaur, col punteggio di 6-4, 4-6, 7-5. A sfidarsi per l'altro posto in finale dell'ultimo Masters 1000 stagionale saranno poi il francese Ugo Humbert e il russo Karen Khachanov. Il primo ha sconfitto in due set l'australiano Jordan Thompson, per 6-2, 7-6, mentre il secondo si è sbarazzato per 6-2, 6-3 del bulgaro Grigor Dimitrov, n.9 Atp.