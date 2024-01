Parigi: Malagò, ripetere Tokyo sarà complicatissimo

A Parigi "sarà complicatissimo" per la squadra azzurra "ripetere l'edizione record di Tokyo", dalla quale l'Italia è tornata con 40 medaglie. E' il pronostico di Giovanni Malagò, presidente del Coni, ospite di Radio anch'io sport (Rai Radio 1). Nei prossimi Giochi estivi ci saranno "discipline sportiva nuove, che sono sempre una incertezza". E poi "abbiamo assistito all'allargamento impressionante delle nazioni che portano atleti a medaglia, specie nelle discipline individuali". Molto dipenderà dal numero dei pass olimpici: "Oggi siamo a cifra tonda, 100. A Tokyo gli atleti italiani furono 381, siamo indietro nelle qualificazioni degli sport di squadra". A chi si è lanciato in previsioni molto ottimistiche, Malagò ha risposto che tornare a casa con 41 medaglie "sarebbe già un mezzo miracolo. Dovremmo riuscire a prenderne dove in Giappone non è successo, come nella scherma". Una forte concorrenza il presidente del Coni se l'aspetta dalla Francia, "che si sta preparando da anni per i Giochi in casa". In conclusione "non è pensabile ripetere i 5 ori nell'atletica leggera. Magari arriveranno da qualche altra disciplina".