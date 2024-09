Parigi: Pancalli 'bilancio straordinario, amarezza per Sabatini'

Il bilancio del presidente del Comitato paralimpico italiano Luca Pancalli a chiusura dei Giochi di Parigi 2024 è "straordinario": lo ha detto questa mattina lo stesso Pancalli in una conferenza stampa finale a Casa Italia. "Il target era l'obiettivo di Tokyo, chiaramente ambizioso perché facemmo molto bene - ha detto Pancalli - ma a Parigi siamo andati oltre. Con il piazzamento nella classifica del medagliere, che è quello che conta per capire come si muovono i comitati paralimpici, abbiamo confermato che quello che dicono gli altri di noi è vero: che siamo la realtà più 'impressive' nel mondo paralimpico. Io - ha proseguito Pancalli - non faccio mai pronostici, ma qui non mi ha sorpreso nulla, anche se nell'analisi specifica qualcosa è mancato, qualcos'altro è arrivato. E' mancato il bronzo di Giacomo Perini, per me quella è una medaglia di bronzo. E purtroppo quello che è successo ad Ambra Sabatini, l'emozione più amara di tutte le Paralimpiadi".