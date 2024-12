Parte 'LaB Channel', tutto il campionato di serie B in diretta

Tutto il campionato di serie B 2024/2025 sarà disponibile su un nuovo canale, 'LaB Channel', autoprodotto dalla Lega serie B e attivo da oggi su Prime Video grazie ad un accordo tra la Lega B e Amazon Prime per la trasmissione in streaming. Gli appassionati potranno seguire tutti i match delle squadre della Serie B a partire dalla prossima giornata, la 16/a, in programma nel fine settimana. La Lega B propone così un altro elemento di innovazione nel mondo dei media rights per mettere a disposizione dei tifosi un nuovo strumento dove seguire il campionato e la squadra del cuore.