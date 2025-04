Patrick Vieira conferma il suo impegno con il Genoa: "Focus sulla Serie A"

Il futuro nel calcio è sempre una cosa difficile. Sappiamo tutti che la vita di un allenatore è quei 95', per me la cosa importante è rimanere concentrati sul nostro obiettivo che è la serie A. Non voglio perdere focus ed energia ma posso dire che non ho mai parlato con nessun altro club.

Smentisce così Patrick Vieira, attuale tecnico del Genoa, le voci di mercato degli ultimi giorni che lo vedevano inserito tra i papabili futuri allenatori per la Roma.

Vieira, arrivato al Genoa a novembre scorso e capace di conquistare 28 punti in 19 gare facendo risalire il Genoa dalla zona retrocessione sino a metà classifica, ha un contratto con il club rossoblù biennale e dunque al momento è confermato anche per la prossima stagione come hanno anche ripetuto sia l'ad Blazquez che il ds Ottolini.