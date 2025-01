Paulo Fonseca nuovo allenatore del Lione: contratto fino al 2027

Ad un mese dall'esonero deciso dal Milan, Paulo Fonseca è stato ufficialmente nominato allenatore del Lione, con il quale ha firmato un contratto di due anni e mezzo fino al 30 giugno 2027. Ad annunciarlo é il club francese.

L'allenatore portoghese, 51 anni, succede a Pierre Sage, licenziato lunedì e in carica dal 30 dicembre 2023. La sua nomina "si iscrive nella volontà di dare all'Olympique Lyonnais una forte ambizione, sia sulla scena nazionale che europea", secondo un comunicato del club, attualmente sesto in Ligue 1 e qualificato direttamente agli ottavi di Europa League.