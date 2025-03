Pecco Bagnaia trionfa al Gp delle Americhe: "Vittoria fantastica su pista ostica"

Sapendo che non ero nella situazione ideale sapevo di dover aspettare, di dover fare le cose con calma. Marc andava chiaramente più forte anche oggi, ma le condizioni erano davvero al limite, i cordoli erano scivolosissimi. Il cordolo su cui è caduto lui io l'avevo battezzato nel warm up. Vincere è ciò che ti fa andare avanti, è fantastico aver ritrovato la vittoria.

Pecco Bagnaia si gode la vittoria del Gp delle Americhe a Austin ma ai microfoni di Sky Sport preferisce rimanere prudente. "Sicuramente ci manca ancora un pezzo, ma abbiamo lavorato bene nonostante una pista ostica. Non avevo mai vinto qui, è fantastico - aggiunge il pilota della Ducati - Stiamo lavorando tanto, ho detto che saremmo arrivati e questo è un grande segno, anche se proveremo a fare un ulteriore passo avanti in Qatar. Questa è una pista da staccate estreme in salita e in discesa, ci siamo concentrati soprattutto su quello e il resto è venuto di conseguenza".