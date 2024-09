Pechino, cinese Zhang Shuai vince dopo 24 sconfitte

Ad oltre 600 giorni dall'ultima volta, la cinese Zhang Shuai è tornata a vincere un incontro sul circuito principale (non le riusciva dal gennaio 2023) nel primo turno del torneo Wta 1000 di Pechino, ponendo fine a una serie di 24 sconfitte. L'ultima vittoria in singolare della 35enne giocatrice - che in doppio ha raggiunto i quarti agli Australian Open 2016 e a Wimbledon 2019 - risale a 603 giorni fa, sull'americana Madison Brengle a Lione. Numero 22 del mondo nel gennaio 2023, oggi precipitata al 595mo posto, ha ritrovato il gusto della vittoria contro un'altra americana, McCartney Kessler, n.65 del ranking Wta, dopo un incontro concluso con un doppio 7-6. Nel secondo turno Zhang Shuai affronterà Emma Navarro - altra americana -, testa di serie n.6.