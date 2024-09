Pellegrini saluta De Rossi 'sei un punto di riferimento'

"Grazie per tutto quello che sei sempre stato con me... un punto di riferimento da quando ero piccolo, un compagno e amico, un capitano, un mister", così Lorenzo Pellegrini, capitano della Roma, saluta De Rossi, esonerato oggi. "Ti auguro il meglio perché te lo meriti come uomo e come professionista e sono sicuro che raggiungerai tutto quello che vorrai. In bocca al lupo Mister. Ti voglio bene Daniele", ha aggiunto. Pellegrini oggi è stato duramente contestato fuori Trigoria dai tifosi. Anche all'uscita dal centro sportivo, dopo le nove di sera, alcuni tifosi sono rimasti ad aspettarlo, provando a inseguire a piedi la sua macchina e insultandolo.