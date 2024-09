Per Zanetti "s'é vista la differenza di qualità con Lazio"

"La differenza di qualità, specie negli ultimi metri, si vede ed è normale quando una squadra che lotta per la Champions gioca contro una che lotta per salvarsi. Oggi è stata una partita difficile per la qualità messa in campo dalla Lazio che è una squadra tecnica, dinamica e che gioca molto bene. Penso che la squadra abbia avuto il merito di non uscire dalla partita, abbiamo provato a portare punti su un campo difficile ma ora pensiamo a recuperare per la partita contro il Torino". Così Paolo Zanetti, tecnico del Verona, ai microfoni di Dazn dopo la sconfitta contro la Lazio all'Olimpico. Il tecnico gialloblù sottolinea come, tra le due squadre, "i valori sono chiari. Noi ci dobbiamo sempre provare, sicuramente potevamo essere un po' più attenti. Non siamo riusciti ad essere incisivi, oggi avevamo assenze importanti", prosegue. Infine un pensiero sui prossimi match. "Di partite agibili in Serie A non ce ne sono, abbiamo fatto sei punti con un calendario difficilissimo. Noi ragioniamo gara per gara senza fare calcoli", conclude.