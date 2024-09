Piastri, vincere a Baku è stata bella iniezione di fiducia

"Sono state giornate piacevoli per me dopo la vittoria in Azerbaigian. Ma non abbiamo festeggiato troppo. La testa è andata subito testa a Singapore, dove arriviamo con una bella iniezione di fiducia su una pista che dovrebbe andare bene per noi". Così Oscar Piastri in conferenza stampa a Singapore. "Riuscire a vincere a Baku, dove la Ferrari era molto competitiva - ha detto ancora l'australiano della McLaren - ci dà molta fiducia. Dove devo migliorare? Un po' ovunque, quest'anno non mi sono reso la vita facile in qualifica. Ma in termini di sorpassi e tenuta della pressione sono soddisfatto. Devo lavorare sui punti deboli mostrati su alcune piste lo scorso anno". "Al titolo non penso molto. Per me mantenere la leadership nel Costruttori è l'obiettivo - ha aggiunto Piastri - Dal Mondiale piloti non sono tagliato fuori, ma dovrei fare più di 10 punti ogni GP rispetto a Max (Verstappen, ndr). E che possa accadere per sette gare di fila non è realistico. Non mi illudo, ma sarò lì pronto a rientrare nella lotta. Devo essere a un certo livello con maggiore costanza".