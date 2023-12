Pioli, 'Non ho paura, guardo al presente del Milan'

Non ho paura, vorrei che la squadra esprimesse tutto il suo potenziale. Dobbiamo essere più compatti di quanto non siamo stati nell'ultima partita. Non penso al mio futuro, ma al presente del Milan. È stata una settimana di lavoro, concentrata esclusivamente su come migliorare il presente mio e del Milan. Abbiamo lavorato per una prestazione vincente. Lo dice Stefano Pioli, tecnico del Milan, alla vigilia della sfida contro il Sassuolo, dopo giorni complicati per l'allenatore, a causa dei risultati deludenti. "Non deve essere l'ultima spiaggia per il Milan - aggiunge - nel senso che dobbiamo uscire sapendo di aver dato tutto. Abbiamo commesso errori che ci hanno impedito di uscire vincenti".