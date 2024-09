Poker al Venezia, il Milan rialza la testa

Dopo tre partite all'asciutto di successi, il Milan torna a giocare da grande squadra e domina il Venezia a San Siro nel posticipo della quarta giornata, trovando la prima vittoria stagionale. In meno di mezz'ora, i rossoneri segnano quattro gol con Theo Hernandez (2'), Fofana (16') e due rigori trasformati da Pulisic (25') e Abraham (29'). Nella ripresa il Venezia aveva segnato la rete della bandiera con Zampano, ma è stata annullata dall'arbitro Di Marco (richiamato al Var) per un precedente fallo di Nicolussi Caviglia, che ha portato anche all'espusione del centrocampista ex Juve.