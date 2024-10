Poker del Bayern Monaco in Coppa di Germania

Il Bayern Monaco si è qualificato agevolmente agli ottavi della Coppa di Germania travolgendo il Magonza per 4-0 in trasferta, con una tripletta dell'attaccante Jamal Musiala. I giocatori di Vincent Kompany sono passati in vantaggio dopo soli 90 secondi grazie a Musiala. Al 37', su un cross perfetto di Leroy Sané per Kane, il portiere del Magonza Robin Zentner ha respinto un pallone che Musiala a deviato in rete di testa. Nel recupero il Bayern ha segnato altri due gol con Sané (40'+1') dopo un rapido contropiede, e Musiala (40'+4').