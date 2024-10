Di Francesco, vittoria da dedicare al pubblico

"Dedichiamo questa vittoria al nostro fantastico pubblico che ci ha sostenuto anche nei momenti terribili del doppio svantaggio. E sono d'accordo con loro: meritano gente che lotta e noi abbiamo dimostrato di saperlo fare". Lo ha detto Eusebio Di Francesco, in conferenza stampa, dopo il successo in rimonta del suo Venezia sull'Udinese. "Mi aspettavo di aumentare di intensità nel secondo tempo - ha aggiunto - e sono contento dell'ingresso di Oristanio, un ragazzo che per il primo anno sta trovando continuità. Ma non dobbiamo dare troppo valore a questa vittoria. Dobbiamo proseguire nel cammino di crescita".