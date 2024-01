Portanova:Collegio Garanzia, nuovo processo Corte d'appello Figc

Il Collegio di Garanzia presso il Coni "ha accolto, in parte qua" il ricorso presentato dalla Procura Generale dello Sport, sul caso Manolo Portanova. Dunque "per l'effetto, ha rinviato la causa alla corte federale d'appello della Figc in diversa composizione, affinché fondi la propria decisione uniformandosi al principio di diritto rassegnato in parte motiva". Portanova è stato condannato penalmente in primo grado a 6 anni per violenza sessuale e la procura generale dello sport contestava le decisioni della giustizia endofederale, per ultima quella della Corte d'appello, che aveva ribadito come non esistesse una norma che punisse a livello sportivo questo genere di reato.