Prima convocazione per Angori e Doumbia nella Nazionale Under 21

Prima chiamata in Nazionale Under 21 per Samuele Angori, difensore esterno classe 2003 del Pisa, e per Issa Doumbia, centrocampista classe 2003 del Venezia. L'allenatore degli Azzurrini, Carmine Nunziata, ha diramato la lista dei 26 convocati per le due amichevoli in programma venerdì 21 contro l'Olanda al "Penzo" di Venezia e lunedì 24 contro la Danimarca al "Tombolato" di Cittadella. Entrambe le sfide inizieranno alle 18.15, con diretta su Rai 2. Si tratta di due partita di preparazione per gli Europei di giugno in Slovacchia.

La squadra si radunerà nella mattinata di lunedì 17 a Galzignano Terme (Padova), e nel pomeriggio inizierà la preparazione alle due partite.

Questa la lista completa: