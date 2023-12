Prima prova discesa, Sarrazin, bene gli azzurri a Bormio

Il francese Cyprien Sarrazin (1.52.77) è stato il più veloce nella prima prova cronometrata in vista della discesa di coppa del mondo di giovedì prossimo sulla difficile pista Stelvio di Bormio che venerdì sarà seguita da un superG. L'attesissimo Dominik Paris, che a Bormio ha vinto per ben sette volte, ha ottenuto il settimo tempo (1.54.14), così il miglior italiano è stato Mattia Casse (1.53.26), terzo alle spalle dello statunitense Ryan Cochran-Siegle (1.53.18). In generale, una buona prova per la squadra italiana, con l'ottavo tempo (1.54.17) di Nicolò Molteni con il pettorale 56 seguito dall'altro azzurro Pietro Zazzi, nono con il 49 (1.54.25). Subito dopo si sono classificati il fortissimo svizzero Marco Odermatt ed il campione norvegese Aleksander Kilde, mentre l'altro italiano Giovanni Franzoni, pettorale 67, ha chiuso al tredicesimo posto (1.54.49). Per l'Italia più indietro figurano il veterano Christof Innerhofer, diciannovesimo (1.54.86), e Florian Schieder ventisettesimo. Ancora più in ritardo Giovanni Borsotti, Guglielmo Bosca e Jacques Alliod. Domani seconda ed ultima prova.