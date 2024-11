Pugilato: dal 3/12 Tricolori Elite, torna Angela Carini

I campionati italiani di pugilato Elite, arrivati all'edizione n. 102 per gli uomini e n. 23 per le donne, in programma dal 3 all'8 dicembre sul ring del palazzetto 'Enrico Somaschini' di Seregno, e presentati presso Palazzo Landriani in presenza del sindaco Alberto Rossi, saranno l'occasione per rivedere sul ring alcune delle protagoniste loro malgrado, o mancate, dell'Olimpiade di Parigi. La kermesse tricolore vedrà infatti impegnate Giordana Sorrentino, Sirine Charaabi e soprattutto Angela Carini, che dopo i Giochi e le polemiche provocate dal suo abbandono nel match con Imane Khelif, ha trascorso un periodo in famiglia prima di tornare in attività non solo come atleta (sabato scorso ha disputato un match-esibizione nell'ambito del trofeo 'Mimmo Brillantino') ma anche come insegnante di boxe presso il centro 'Pino Daniele' di Caivano, dove l'ha voluta don Maurizio Patriciello. L'impianto è frequentato da più di un centinaio di ragazzi e ragazze e Angela Carini ha definito il suo impegno di insegnante "la cosa più bella che mi sia capitata. Il pugilato è la cosa che amo di più della vita e trasmetterlo ai giovani e vedere i loro occhi come i miei di quella ragazzina che sognava alla loro età, mi riempie tanto il cuore". La poliziotta campana, che a livello giovanile è stata una campionessa anche nel tiro a volo, nella kermesse tricolore combatterà nella categoria dei 63 chili, e non fa mistero di puntare alla conquista del titolo. Altra possibile protagonista in campo femminile è Rebecca Nicoli, che è stata azzurra all'Olimpiade di Tokyo 2020. In campo maschile, assente il grande deluso di Parigi Abbes Aziz Mouhidiine, che ormai punta al professionismo così come l'altro azzurro di Parigi Diego Lenzi, fari puntati in particolare su Federico Serra, Salvatore Cavallaro, Michele Baldassi e Vincenzo Lizzi, quest'ultimo bronzo agli ultimi Giochi Olimpici Giovanili. I campionati italiani Elite sono indetti e organizzati dalla Federazione Pugilistica Italiana insieme all'ASD Unione Sportiva Lombarda, in collaborazione con il Comitato Regionale Lombardia, con il patrocinio del Coni e con il contributo della Regione Lombardia e della Città di Seregno, che il prossimo anno sarà Città Europea.