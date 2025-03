Real Madrid ai quarti di Champions: battuto l'Atletico ai rigori

Sono stati necessari i rigori per risolvere la sfida tra Atletico Madrid e Real e regalare così alla squadra di Carlo Ancelotti l'accesso ai quarti di Champions League. I blancos si impongono per 4-2 dal dischetto dopo che la partita era finita 1-0 a favore dei padroni di casa in uno stadio Metropolitano gremito in ogni posto. La gara è ricca di emozioni e colpi di scena: anche nella girandola dei rigori c'è il giallo per l'annullamento del tiro di Alvarez. Il giocatore dell'Atletico scivola mentre sta calciando e tocca involontariamente il pallone due volte. Il Var annulla la sua rete. Per il Real decisivo il rigore di Rudiger, che porta così i blancos tra le migliori otto d'Europa. La gara è stata equilibrata. E' la squadra di Simeone a dover fare la partita. I colchoneros hanno l'obbligo di recuperare il 2-1 dell'andata a favore dei blancos e così partono forte. Al 1' arriva il gol di Gallagher che fa esplodere il Metropolitano e regala ai padroni di casa almeno la certezza dei supplementari. Il Real sembra accusare il colpo ma inizia ad tessere le trame del proprio gioco fatto di passaggi e cambi di fronte. Ancelotti invita i suoi a non essere precipitosi. Le occasioni non mancano, anche se Mbappé il più atteso tra i madridisti non incide. Al 25' del secondo tempo, il Real ha l'occasione più ghiotta: rigore per Vinicius che però spara alle stelle. Simenone effettua tre cambi per provare a vincere la partita. Ed effettivamente l'Atletico ha la possibilità di passare. Nulla da fare però. Prima i supplementari e infine i rigori. Il Real affronterà ora l'Arsenal.

Nelle altre partite spicca la vittoria del Borussia Dortmund che, in rimonta, ha battuto 2-1 il Lille in Francia dopo il pari dell'andata e accede così ai quarti. I francesi partono meglio e al 5' passano in vantaggio grazie a David che approfitta di una papera del portiere Kobel. Nella ripresa i tedeschi fanno la partita: prima pareggiano su rigore con Emre Can al 54' e segnano il 2-1 al 65' con Beier. Il Borussia sfiderà il Barcellona ai quarti.

Supera il turno anche l'Aston Villa che accede ai quarti di Champions dopo 42 anni dall'ultima volta. Gli inglesi si impongono per 3-0 sul Bruges al Villa Park. I belgi giocano in 10 quasi tutta la partita per l'espulsione al 17' di Sabbe. In gol Asensio e Maatsen. Ai quarti la squadra di Emery affronterà il Psg.

Scontato il passaggio dell'Arsenal. Gli inglesi, che già si erano imposti con un perentorio 7-1 all'andata, hanno pareggiato per 2-2 in casa con il Psv. Gli olandesi avevano eliminato la Juventus.