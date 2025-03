Sara Errani e Andrea Vavassori trionfano nel doppio misto a Indian Wells

Sara Errani e Andrea Vavassori hanno vinto il doppio misto nel torneo di Indian Wells, battendo in finale la coppia formata dalla statunitense Bethanie Mattek-Sands e dal croato Mate Pavic. I campioni in carica allo US Open si sono imposti col punteggio di 6-7, 6-3, 10-8 recuperando da sotto 4-7 nel match tie-break.

Nel torneo femminile, hanno raggiunto la finale Aryna Sabalenka e Mirra Andreeva. La bielorussa numero uno del mondo ha sconfitto in solo 51 minuti di partita, la statunitense Madison Keys, n.5 del ranking e del seeding, col punteggio di 6-0, 6-1. La giovane russa, n.11 Wta, si è imposta per 7-6, 6-2, dopo oltre due ore e un quarto, sulla polacca Iga Swiatek, n.2 del ranking mondiale.

Sabalenka si è presa la rivincita sulla statunitense che l'aveva battuta in finale all'Australian Open, lo scorso gennaio. "Quella partita a Melbourne mi ha spezzato il cuore. Se avessi perso di nuovo oggi, mi sarebbe entrato in testa e non volevo che accadesse. Ero davvero concentrata", ha detto la bielorussa.