Real Madrid vince Supercoppa di Spagna con vittoria 4-1 su Barcellona

Il Real Madrid ha dominato il Barcellona (4-1) nella finale della Supercoppa spagnola tenutasi a Riad, grazie a una tripletta di Vinicius Junior in soli 40 minuti. Questa vittoria permette alla squadra di Carlo Ancelotti di vendicarsi della sconfitta subita nella finale dello scorso anno e di aggiungere la 13esima Supercoppa al già ricco museo del club. Il Real Madrid ha saputo sfruttare al meglio le lacune difensive del Barcellona, mettendo seriamente in difficoltà la squadra campione in carica e complicando la sua stagione.