Record contratto TV per Calcio Premier, 7,8 mld

La Premier League ha stabilito un nuovo record con la vendita dei diritti televisivi domestici per i prossimi quattro anni, per un valore di 6,7 miliardi di sterline, pari a oltre 7,8 miliardi di euro, il più grande contratto sportivo mai sottoscritto nel Regno Unito. A partire dalla stagione 2025/26, Sky e TNT si divideranno il pacchetto annuo di 270 partite trasmesse in diretta tv, mentre la Bbc manterrà i diritti per la trasmissione degli highlights di giornata. Il divieto tradizionale di trasmissione delle partite in programma il sabato pomeriggio, alle 3:00 locali, è stato confermato, mentre tutti gli incontri del primo pomeriggio della domenica potranno essere visti in tv.