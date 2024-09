Red Bull Cerro Abajo a Genova, prima volta lontano da Sudamerica

Il conto alla rovescia di Red Bull Cerro Abajo corre veloce, mancano infatti solo 30 giorni per vedere i protagonisti della gara di urban downhill più spettacolare ed estrema al mondo sfidarsi sulle strade di Genova, Capitale Europea dello Sport per il 2024. L'edizione 2024 di Red Bull Cerro Abajo, non solo sarà la prima in Italia, ma addirittura la prima di sempre lontano dal Sudamerica, perché nel suo percorso, ormai ventennale, non aveva mai superato i confini del continente latino-americano. Una scelta non casuale, perché la conformazione del capoluogo ligure sembra perfetta per mettere alla prova i migliori rider, che dovranno sfidarsi in una prova capace di tirare fuori il meglio del loro talento, tra salti e acrobazie incredibili. Saranno 30 gli atleti in gara, provenienti da ogni parte del mondo, e tra questi nella corsa per la vittoria ci saranno anche 6 rider italiani: Tommaso Francardo, Hannes Alber, Chris Hauser, Stefano Introzzi, Loris Revelli, Davide Cappello e Davide Palazzari. Lanciandosi fra caruggi e creuze, che congiungono le montagne al mare conferendo a Genova il suo inconfondibile e affascinante profilo urbanistico, i rider dovranno percorrere i 2 km del tracciato raggiungendo velocità anche di 80 km/h, con l'obiettivo di segnare il miglior tempo. Uno spettacolo imperdibile che vivrà i suoi momenti chiave sabato 19 ottobre, quando ci saranno le prove libere, e domenica 20 ottobre quando si svolgeranno le qualifiche e poi la finalissima. Quella di Genova sarà l'ultima delle classiche tre tappe del Red Bull Cerro Abajo. Le prime due dell'edizione 2024 sono state disputate a marzo: la prima a Valparaìso, con la vittoria del brasiliano Lucas Borba, e la seconda a Guanajuato, in Messico, vinta dal colombiano Juanfer Vèlez. Dunque la tappa italiana sarà decisiva per assegnare il trofeo 2024: un motivo in più per non mancare. La conferenza stampa dell'evento si terrà mercoledì 16 ottobre alle ore 12.00, presso il Salone di Rappresentanza di Palazzo Doria-Tursi, lo splendido edificio cinquecentesco, sede del Comune di Genova. Il Red Bull Cerro Abajo impreziosisce il calendario di Genova 2024 Capitale Europea dello Sport, un palinsesto costituito da grandi appuntamenti agonistici di carattere nazionale ed internazionale al quale si affiancano manifestazioni ed attività volte a promuovere a 360 gradi la cultura dello sport e dei suoi fondamentali valori di accessibilità, integrazione, inclusione sociale e benessere. Sono più di 150 gli eventi promossi dal Comune di Genova in sinergia con Enti, Federazioni e Associazioni sportive. Uno straordinario valore anche in termini di promozione turistica della città, con particolare attenzione al rinnovo dell'impiantistica e alla promozione dello Sport e dei suoi valori come opportunità di miglioramento della qualità della vita dei cittadini, in un'ottica di sostenibilità. "Non poteva esserci cornice migliore di Genova, nell'anno in cui è Capitale Europea dello Sport, per ospitare il primo appuntamento di Red Bull Cerro Abajo lontano dal Sud America. Siamo entusiasti di poter vedere i migliori rider del mondo sfidarsi all'ombra della Lanterna." afferma Alessandra Bianchi, Assessore allo Sport ed al Turismo del Comune di Genova. "Le peculiarità del nostro territorio renderanno unico l'evento, che richiamerà in città tantissimi appassionati e resterà nella storia sportiva della Superba. Il Red Bull Cerro Abajo impreziosisce il già ricco palinsesto di 'Genova 2024', confermando l'importanza degli eventi sportivi anche in chiave turistica." Red Bull Cerro Abajo è uno degli eventi più importanti del calendario di Genova 2024 Capitale Europea dello Sport che gode del patrocinio di Ministero per lo Sport e i Giovani, Ministero del Turismo, Marina Militare, Enit, Sport e Salute, Coni, Cip e Ussi. Ad affiancarsi nel supporto di questo spettacolare evento, ci saranno anche i brand partner Oakley, Prima Assicurazioni, Deliveroo, FSA e Proxim by Prologo.