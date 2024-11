Rettrice Polimeni 'vorrei Italtennis in cattedra a La Sapienza'

Le azzurre neo campionesse del mondo di tennis in cattedra. "Invitarle? Assolutamente sì - dice all'ANSA la rettrice dell'Università La Sapienza di Roma, Antonella Polimeni, al telefono con l'ANSA, parlando del trionfo di Paolini e compagna alla Billie Jean King Cup - Immagino una lezione trasversale, che va ben oltre le materie, perché quello che sono riuscite a fare queste ragazze è un messaggio universale di impegno, fatica, tenacia. Importante per i giovani, ma in generale per tutti. Questo lavoro per raggiungere gli obiettivi, che è proprio dello sport, resta un valore aggiunto in tutti i settori".