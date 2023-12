Rivivere l'emozione dello Scudetto con il Milan, Leao lo vuole

Vincere lo scudetto è stato il momento più bello della mia carriera. Desideravo quel traguardo da tanto tempo, come tutti i tifosi del Milan. Riuscire a raggiungerlo dopo 12 anni è stato come un sogno che si è realizzato. Non dimenticherò mai quando siamo andati in Piazza Duomo, è stato qualcosa di incredibile e vorrei riviverlo il prima possibile. Rafael Leao si racconta al canale YouTube della Lega Serie A e ammette di voler tornare a vivere la gioia dello scudetto. Per farlo però servono anche i suoi gol in questo Milan che sta attraversando un periodo difficile. Il gruppo rossonero, assicura l'attaccante portoghese, è molto unito. "Sono un buon amico dei miei compagni. Uscire insieme, l'atmosfera nello spogliatoio è bellissima. Ci divertiamo assieme, penso che siamo un gruppo molto affiatato", racconta. Sabato a San Siro i tifosi del Milan si aspettano qualcosa di più da Leao che deve trasformarsi in un trascinatore, aiutando il Milan a uscire dalle difficoltà.