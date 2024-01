Rocchi, "Nessuna discussione sugli arbitri nelle 12 ore successive alla gara"

"Da sempre ho posto questa domanda e ora la rinnovo con ancora più forza: perché non discutiamo degli arbitri nelle 12 ore successive alla partita, come avviene in Inghilterra?" Ha dichiarato oggi Gianluca Rocchi, designatore degli arbitri, durante il raduno a Coverciano per fare il bilancio del girone d'andata. "A volte noi arbitri diventiamo l'alibi di qualcuno, di coloro che cercano di distogliere l'attenzione dai propri errori e responsabilità" ha continuato Rocchi. "Per il girone di ritorno dobbiamo affrontare alcune questioni, a cominciare dal numero eccessivo di persone presenti sul campo. Questa situazione è pericolosa, arriviamo anche a 50-60 persone, le panchine aggiuntive creano momenti di tensione. Dobbiamo tutti migliorare, noi arbitri dobbiamo essere più coerenti sia in campo che al Var. Vogliamo un clima più sereno per prendere decisioni migliori e più lucide".