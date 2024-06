Roland Garros:Djokovic 'non so come ho fatto,grazie al pubblico'

"Devo ringraziarvi ancora una volta, la mia vittoria è la vostra vittoria. Mi avete dato molto sostegno": Novak Djokovic si rivolge, in francese, al pubblico del Centrale del Roland Garros dopo la vittoria su Francisco Cerundolo al termine di un match complicato e vinto grazie all'ennesima prestazione superba del serbo. "Mi mancavano forse tre o quattro punti per perdere questo match - ha aggiunto - Complimenti a Francisco per aver giocato con grande qualità. Non so come ho fatto a vincere. L'unica spiegazione che ho siete voi".