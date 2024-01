Roma ai quarti, Cremonese sconfitta 2-1 nella Coppa Italia

La Cremonese fa tremare la Roma, ma i giallorossi riescono a rimontare e a qualificarsi per i quarti di Coppa Italia, dove incontreranno la Lazio. Nel primo tempo, la Cremonese resiste all'urto dei giallorossi, che non riescono a segnare nonostante il palo colpito da Pellegrini. Al 39', però, un errore difensivo regala a Tsadjout la palla del vantaggio. La Roma teme di ripetere l'eliminazione dello scorso anno, proprio contro la Cremonese, e Mourinho decide di effettuare tre cambi, tra cui Dybala per Belotti. Anche Llorente, unico difensore di ruolo, lascia il campo e al centro della difesa Mourinho rischia con Cristante-Kristensen. La situazione si fa tesa, ma una combinazione tra Dybala, Azmoun e Lukaku porta al pari dell'1-1 a 13' dalla fine. Il gol qualificazione arriva su rigore, per un intervento di Sernicola su Spinazzola che Pairetto giudica da penalty nonostante le proteste dei lombardi.