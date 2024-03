Roma; De Rossi, vinciamo ma siamo sempre quinti

Daniele De Rossi, dopo la vittoria per 4-1 a Monza, nega che la sua Roma sia più vicina all'obiettivo: "Non è così, perché mancano ancora tantissime partite. Ma abbiamo accorciato le distanze", spiega l'allenatore giallorosso, alla sesta vittoria su 7 partite da quando è mister della squadra capitolina. "In questo percorso io ho preso conoscenza dei giocatori e loro di me. In tutto questo siamo stati bravi a fare punti. Sapevamo che la nostra sarebbe stata una piccola rincorsa, siamo a metà strada. Anzi, prima di metà strada. Continuiamo a vincere ma siamo sempre quinti", scherza De Rossi. Che aggiunge: "Siamo qui a parlare di nulla, ma siamo ugualmente contenti di aver accorciato le distanze. Una partenza così bella da mister? La sognavo".