Roma: è ufficiale Hummels, arriva a parametro zero

Ora è ufficiale: Mats Hummels é un nuovo giocatore della Roma. Lo comunica la società giallorossa con una nota. Il calciatore ha firmato per un anno dopo esser arrivato come parametro zero e percepirebbe un ingaggio di due milioni e mezzo di euro. "L'AS Roma è lieta di annunciare l'ingaggio di Mats Hummels - è scritto nella nota del club -. Classe 1988, il tedesco è un difensore centrale con un'enorme esperienza internazionale. Conta oltre 600 presenze in tutte le competizioni, nazionali e internazionali, 78 partite con la propria selezione, oltre che 16 titoli vinti tra club e nazionale, tra questi il campionato del Mondo del 2014".