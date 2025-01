Salvatore Bocchetti del Monza riflette sulla sconfitta contro il Cagliari

"Oggi salvo solo i primi minuti. Abbiamo fatto un passo indietro e dispiace perché non possiamo permettercelo": così Salvatore Bocchetti, tecnico del Monza, dopo la sconfitta contro il Cagliari.

"È una sconfitta dura da accettare. Non c'è stata una resa, ma timore dopo il primo gol del Cagliari. Dopo il vantaggio potevamo essere più cattivi nel gestire la gara. Bisogna accettare la sconfitta, adesso c'è solo da rimboccarsi le maniche e lavorare ancora più duramente. Ma non molliamo certamente e non abbiamo più tempo da perdere. Dobbiamo guardarci negli occhi e fare delle valutazioni interne. Il campionato non è compromesso: credo alla salvezza e bisogna dare di più tutti".