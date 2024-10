Scaroni,dubbi su legittimità atto Lepore, Milan non inerte

"Siamo rispettosi della decisione di un'istituzione ma questa decisione ci ha creato un danno. Ci sono i presupposti per mettere in dubbio la decisione del sindaco di Bologna. Tutte le decisioni possono essere suscettibili di dubbi sulla legittimità delle ordinanze. Stiamo esaminando. Non abbiamo intenzione di rimanere inerti. Il danno c'è": lo dice il presidente del Milan Paolo Scaroni, parlando della decisione del sindaco di Bologna Matteo Lepore di non permettere di far giocare Bologna-Milan a porte chiuse.