Scherma:Cdm Fioretto a Parigi; podio tutto azzurro, vince Marini

A vincere la prova di Coppa del mondo di fioretto uomini svoltasi nello 'Stade Pierre de Coubertin' di Parigi, che ha avuto un podio formato interamente da italiani, è stato Tommaso Marini, che in finale ha battuto 15-12 Alessio Foconi. Nelle semifinali, invece, Marini, 23enne poliziotto anconetano già oro ai Mondiali di Milano 2023, aveva avuto la meglio su Filippo Macchi per 15-9, mentre Foconi aveva prevalso su Guillaume Bianchi per 15-6.