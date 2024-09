Schillaci: Baggio, 'Fratelli d'Italia per sempre'

"Ciao mio caro amico, anche stavolta hai voluto sorprendermi. Rimarranno per sempre impresse nel mio cuore le notti magiche di Italia 90 vissute insieme. Fratelli d'Italia per sempre". Lo scrive Roberto Baggio, in un post di Instagram dedicato a Totò Schillaci, con cui fece coppia d'attacco in nazionale, ai Mondiali del 1990, e anche nella Juventus.